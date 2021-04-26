ABD'nin makul bir politikayla Nükleer Anlaşma'ya dönmesini umuyoruz

Resmi ziyarett bulunmak üzere Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zarif, 'ABD, Nükleer Anlaşma'ya dönerse Tahran, ABD'nin eylemlerini doğruladıktan sonra karşılıklı önlemler alacak. Irak Dışişleri Bakanı ile dört artı bir nükleer görüşmeler hakkında da konuştum' dedi.

Bağdat'taki hastane yangınında hayatını kaybeden yaralıların ailelerine başsağlığı dileyen Zarif, 'Irak'ın bölgedeki önemli ve güçlü rolünü memnuniyetle karşılıyoruz ve Irak'ın bu bölgedeki rolünün her geçen gün daha güçlü olmasını ve bölgede istikrar ve barış için bir rol oynamasını umuyoruz' ifadesini kullandı.

Bölgesel sorunları çözmede ülkesinin rolünü vurgulayan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise, Bağdat'ın bölgeye barışın sağlanmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Zarif ile İran-ABD ilişkileri ve Fars Körfezi ülkeleri ile ilişkiler konusunda görüştüğünü kaydeden Hüseyin, Irak'ın bu konudaki rolünün olumlu olduğunu dile getirdi.

Bugünkü toplantıda ikili konuları, önemli bölgesel sorunları ve uluslararası durumu ele aldıklarını belirten Hüseyin, Irak'ın bölgedeki kilit rolünden bahsederek, 'Irak'ın mevcut dış politikasının temeli herkesle dengeli ilişkiler kurmaktır. Irak'ın ilişki kurma politikası ortak çıkarlara dayanıyor ve bölgenin kendisinin söz hakkı var' değerlendirmesini yaptı.

Bölge ülkeleri arasında işbirliğinin önemine vurgu yapan Irak Dışişleri Bakanı, 'İran tarafı ile önemli bir seviyeye ulaşan iş birliği ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz' diye ekledi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Bağdat ziyareti sırasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de iki ülke arasındaki iş birliğini, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

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