Ruhani: Irak'ın güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz

Iraklı meslektaşı Berhem Salih ile telefonda görüşen Ruhani, 'Irak'ın otoritesi ve toprak bütünlüğünü güçlendirmek, bağımsızlığını güçlendirmek ve bu ülkenin bölgesel ve uluslararası statüsünü teşvik etmek bizim için özel bir yere sahiptir' diye belirtti.

Irak'ı İran'ın iyi bir dostu ve komşusu olarak adlandıran ve iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği başta olmak üzere her alanda ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, 'Tahran ve Bağdat ikili ve bölgesel işbirliğini geliştirebilir. Bölgesel gelişmelerde önemli rol oynayarak etkili olabilir' diye belirtti.

İran'ın Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Irak'ın içişlerine herhangi bir dış müdahaleye karşı çıkıyoruz ve bölgenin güvenliğinin sağlanması gerektiğine inanıyoruz' diye konuştu.

Amerikalıların terörle mücadelede çifte rol oynadıklarına ve Irak-Suriye sınırındaki eylemlerinin belirsiz olduğuna dikkati çeken Ruhani, Amerikalıların bölgede her zaman yıkıcı rol oynadığını ve Amerikan askerlerinin bölgedeki varlığının barış ve istikrar için katkı sağlamdığını ifade etti.

Şelemçe-Basra demiryolu projesi ve iki ülkenin demiryollarının bağlantısı da dahil olmak üzere önceki anlaşmaların uygulanmasını ve işletilmesini hızlandırmanın gerekliliğinin altını çizen Ruhani, 'İran ve Irak, ekonomik kapasiteler açısından birbirini tamamlayan iki ekonomi olarak, malların taşınması ve transit geçişini güçlendirerek, birbirleriyle işbirliğini geliştirebilir ve ticari ilişkilerini artırabilir' diye açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran ile ilişkilerin stratejik ve gelişmekte olduğunu ve iki ülke arasında uzun süredir devam eden kültürel ve tarihi ortaklıkların olduğunu ifade eden Salih, ekonomik ve ticari ilişkiler başta olmak üzere her alanda ilişkilerin artmasına vurgu yaptı.

Irak hükümetinin iki ülke arasında çeşitli alanlarda, her iki ülkenin ve bölgenin çıkarına olacak tüm anlaşmaları ciddi bir şekilde sürdürmeye ve uygulamaya kararlı olduğunu belirten Salih, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının ve bu hedefe ulaşmak için tüm komşu ülkelerin işbirliğinin önemini vurgulayarak, 'Irak hükümetinin bu ülkedeki yabancı askerlerin varlığını sona erdirme kararı ciddidir ve bu yöndeki müzakereler devam ediyor. Amerikalılarla nihai sonuca ulaşılıncaya kadar stratejik ve sürekli müzakereler devam edecek' diye ekledi.

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