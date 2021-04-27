Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı: Zarif'in ziyareti bizim için stratejik önem taşıyor

Dışişleri Bakanı ile görüşen Aracı, 'Ziyaretiniz hükümetimiz için çok önemli, çünkü sizi küresel ölçekte etkili bir figür ve önemli İran diplomatik aygıtının temsilcisi olarak görüyoruz' diye belirtti.

Eski İçişleri Bakanı ve Irak hükümetinin şu anki Ulusal Güvenlik Danışmanı Aracı, İran'ın bölgede güvenliğin sağlanmasındaki önemli, etkili ve olumlu rolüne değinerek, bölgeyi istikrara kavuşturmak ve komşularına yardım etmek için terör örgütü IŞİD'e karşı koyduğu yardımdan dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Siyasi uzmanlar ve gözlemciler açısından el-Aracı'nın Zarif ile görüşmesi çok önemli ve İran Dışişleri Bakanı'nın iki günlük Irak ziyaretinde yaptığı görüşmelerin en önemlilerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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