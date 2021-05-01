İranlı kadın karateci Tokyo Olimpiyat Oyunları kotasını kazandı

Gilan Karate Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı Mezda Sufi, İRNA'ya yaptığı açıklamada, 'Milli kadın karate takımı ile Portekiz'de düzenlenen Dünya Karate-1 Ligi yarışmalarına katılan Behmenyar, bu yarışmalarda parlayarak Tokyo Olimpiyat kotasını aldı' dedi.

Behmenyar'ın 50 kg'de ilk maçta İspanya'nın güçlü karatecisi Morales'e karşı maçı kazandığına değinen Sufi, Milli karatecinin ikinci maçta Filipinli Jonah Tsuki'ye karşı yenildiğini, ancak sonraki maçta Kolombiya'dan Calgo'yu mağlup ettikten sonra Mısırlı karateciyi de yendiğini ve üçüncülük maçında yarışacağını söyledi.

Behmenyar aynı zamanda -50 kg ağırlık kategorisinde kadınlar kategorisinde dünyada üçüncüsüdür.

Dünya Karate Federasyonu'nan yapılan açıklamaya göre, İran milli karate takımı oyuncusu Behmenyar, Türkiye ve Japonya karatecilerinden sonra 5677 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Behmenyar, ülkenin Olimpiyat madalyası kazanma umutlarından biridir. İstanbul'da üç gün boyunca düzenlenen 2021 Dünya Karate-1 Ligi'nin ilk etabında bronz madalya kzanarak üçüncülüğü elde etti.

Bu İranlı sporcu bugüne kadar Avusturya'da düzenlenen Dünya Karate-1 Ligi'nde gümüş madalya, Japonya'daki 2019 Dünya Ligi'nin beşinci aşamasında altın madalya, Moskova'daki Karate-1 Ligi'nin altıncı aşamasında altın madalya, BAE'deki Dünya Karate-1 Ligi'nde bronz madalya, İspanya'daki Dünya Umutlar Şampiyonası'nda gümüş madalya ve Kazakistan'da gerçekleşen Asya Umut Oyunları'nda gümüş madalya kazanmıştır.

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