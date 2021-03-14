İran Milli Karate Takımı, Türkiye Dünya Ligi'nde parladı

2021 Dünya Karate-1 Ligi'nin ilk etabı Cuma günü İstanbul'da 72 ülkeden 584 karatekanın katılımıyla başladı. Yarışmalar 14 Mart Pazar gününe kadar devam etti.

İran milli karate takımı bu etkinliğe erkekler ve kadınlarda kata ve kumite kategorilerinde katıldı.

Bugünkü yarışmalarda İran Erkekler Milli Karate Takımı kaptanı Zebihullah Purşeyb, -84 kg'de finalde Kazakistanlı Daniyar Yuldashev ile yarışacaktı, ancak Kazak sporcunun sakatlığı nedeniyle Purşeyb altın madalyayı kazandı.

Diğer karateci Seccad Genczade+94 kg'de Ukraynlı rakibni yenerek altın madalya kazandı.

Öte yandan kadın kareteci, -50 kg'de Macaristan, Türkiye ve Rusya'dan rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Türk rakibine 5-2 yenildikten sonra üçüncülük yarışmasında Ukraynalı rakibini 4-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Asyaberi ise -75 kg'de Rusya, Gürcistan ve ABD'den rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan rekibine yenilmesinin ardından üçüncülük yarışmasında Türk rakibini yenerek bronz madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Milli Karate Takımı 3 altın,4 gümüş,3 bronz madalya kazanarak birinci sırada yer aldı.İspanya Milli Karate Takımı 3 altın,2 gümüş,2 bronz madalya ile ikinci oldu.,