Dünya Karate Federasyonu Başkanı: İran karatesine saygı duyuyorum

İran Karate Federasyonu Başkanı Hasan Tebatebayi ile İstanbul Karate yarışmaları sırasında bir araya gelen Dünya Karate Federasyonu Başkanı Spinoz, İran karatesinin dünya güçlerinden biri olduğunu belirterek, 'İran karate yeteneklerini eskisinden daha fazla kullanmaya hazırız' diye belirtti.

İran karate sporunun dünya yarışmalarında aktif ve başarılı takımlardan biri olduğunu dile getiren Spinoz, İranlı karatecilerin Olimpiyat kotasında çok iyi performans gösterdiğini ve Tokyo Oyunlarına katılmaya hak kazanan dünyanın en başarılı takımları arasında olduğunu söyledi.

İran Karate Federasyonu Başkanı Tebatebayi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Dünya Federasyonu Teknik Komitesinde İran'a bir yer verdiği için Spinoz'a teşekkür ederek, İran karatesinin devasa kapasitesi göz önüne alındığında, bu ülkenin uluslararası koltuklarda hala pay sahibi olabileceği umudunu dile getirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish