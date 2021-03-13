İranlı karateci Türkiye'deki yarışmalarda finale yükseldi

2021 Dünya Karate Bir Ligi'nin ilk etabı Cuma günü İstanbul'da 72 ülkeden 584 karatekanın katılımıyla başladı. Yarışmalar 14 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.

İran milli karate takımı bu etkinliğe erkekler ve kadınlarda kata ve kumite kategorilerinde katıldı.

Bugünkü yarışmalarda İran Erkekler Milli Karate Takımı kaptanı Zebihullah Purşeyb, -84 kg'de Macaristan, Belçika ve İtalya'dan rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde ise dünya şampiyonu Hırvat Ivan Kovic'i mağlup ederek finale yükseldi

Yarın İran takımının kaptanı, Kazakistan'dan Asya ikincisi "Daniar Yuldashev" ile altın madalya için mücadele edecek.

Daha önce kadınlarda kategoriisnde Rozita Alipur finalis olmuş ve Şima Al Sadi, Fatma Sadık ile erkeklerde Ali Asger Asyabari ve kadınlarda Sara Behmenyar üçüncülük yarışmasına gitmişti.

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