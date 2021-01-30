Emini, Dünya Karate Federasyonu teknik komitesi üyeliğine seçildi

Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Spinoz tarafından gönderilen mektupta Emini, Dünya Karate Federasyonu Teknik Komitesi üyeliğine atandı.

Spinoza'nın mektubunun metni şöyledir:

'Bayan Eşref Emini, Dünya Karate Federasyonu Yönetim Kurulu, sizi Teknik Komite üyesi olarak atanmanızı onayladığını bildirmekten gurur duyuyorum. Katılımınızın bu komitenin değerini büyük ölçüde artıracağından eminim'.

Teknik komite başkanı Avustralya'dan, sekreter ise İngiltere'dendir. Teknik komitenin 10 üyesi, İran, BAE, Azerbaycan, İspanya, Mısır, Norveç, ABD, Güney Afrika, İsviçre ve Türkiye'dendir.

Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Rıza Salehi Emiri'nin Umman gezisi ve Spinoz ile görüşmesi sırasında yaptığı istişare ve son birkaç gündür Karate Federasyonu'nun yazışmaları, bu uluslararası konumun kazanılmasında önemli rol oynadı.

Bu makam, ülkemizde İran sporları adına bir kadının kazandığı birkaç uluslararası mevkiden biridir.

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