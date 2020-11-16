İranlı tekvandocu Asya Poomse Karate Yarışmaları'nda bronz madalya kazandı

12-14 Kasım tarihleri ​​arasında iki bireysel ve standart bireysel bölümde çevrimiçi olarak düzenlenen Asya Poomse Karate Yarışmaları'na her ülke her yaş kategorisinde en fazla iki oyuncu aday gösterebildi.

Asya Tekvando Birliği yarışmanın son etabının kararlarını canlı olarak yayınladı. Yarışmaların sonunda İran Milli Poomse Karate Takımı 1 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya sahibi oldu.

Bu yarışmalarda İran'dan Sekine Huşengi Mahir, ülkemizin tek altın madalyasını elde ederken, Atusa Ferahmend, Kübra Sahai Vatan, Zehra İftihari, Hamid Nazari ve Hidayat Ariyanfer birer gümüş madalyayı boynuna taktı.

Öte yandan Raziye Ağayi, Masume Hüseyni, Nergiz Şerifi, Meryem Arabi, Muhammad Taki Hatemi, Hüseyin Musaniya, Ekber Füruzan, Aliekber Muhammedi, Kurban Dilşad, Abbas Rızayi ve İbrahim Haveri birer bronz madalya kazandı.

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