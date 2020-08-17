Uluslararası Çevrimiçi Tekvando Yarışmaları'na İranlı tekvandocular damga vurdu

İRNA'ya açıklamalarda bulunan Enari, 25 ülkeden 239 kdın ve erkek tekvandocunun katıldığı Uluslararası Çevrimiçi Tekvando Yarışmaları'nda madalya kazanan üç İranlı sporcunu Huzistan ilinden olduğunu dile getirdi.

12 Yaş Altı Grubu'nda Yesna Celili'nin 3.'lüğü elde ettiğine değinen Enari, 'Sitayiş Guderzi 16-18 Yaş Ara Grupta bronz, Muhamme Ferruhzad ise 13-18 Yaş Arası Grupta gümüş madalya sahibi oldu' diye belirtti.

12 uluslararası hakemin bu yarışmalarda çevrimiçi olarak hakemlik yaptıklarına değinen Enari, 'Dünyada ilk defa bu yarışmalar tamamen çevrimiçi şekilde düzenlendi. Bu yıl birçok yarışma vemız korona salgını nedeniyle iptal olsa da yakında yarışmaların düzenlenmeye başlaması ile ülke sporcularının yeniden parlamasını umuyoruz' diye ekledi.

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