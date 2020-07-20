2021 yılına İran 3 uluslararası Tekvando karşılaşmasına evsahipliği yapacaktır

Asya Tekvando Birliği bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantısa İran’ın gelecek sene 3 önemli uluslararası Tekvando karşılaşmasına evsahipliği yapmasını kararlaştırdı.

Alınan karar çerçevesinde İran seneye Asya Uluslararası Federasyon Kupası, 4. Asya serbest karşılaşmaları ve 11. Asya kupalarına evsahipliği yapacaktır.

İran’ın 2020 yılında Asya kulüpler kupası ve Serbest karşılaşmalarına evsahipliği yapması kararlaştırılmıştı fakat koronavirüsten dolayı bu karşılaşmalar şu ana kadar ddüzenlenmedi.

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2012