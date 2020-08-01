İranlı tekvandocu dünya altıncısı

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından açıklanan son sıralamaya göre, -58 kg'de faaliyet gösteren Armin Hadipur dünyada kendi kategorisinde beşinci sırada yer aldı.

Güney Kore, İtalya, yine Güney Kore ve İspanya tekvandocularının -58 kg'de Hadipur'den önde yer aldıkalrını belirten Gilan Spor ve Gençlik Kurulu Başkanı Muhsin Setorgi, diğer milli tekvandocumuz Ferzan Aşurzade'nin 30. olduğunu söyledi.

-58 kg'de yarışan Hadipur, 337.38 puanlar dünyanın kendi kategorisinde 5. tekvandocu unvanına sahip.

Hadipur'nun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağını dile getiren Setorgi, 'Hadipur son 3 ayda da dünya öğrenci sporcuları arasında erkekler dalında en iyi sporcu unvanını kazanarak ülkemizi bir kez daha gururlandırdı' değerlendirmesinde bulundu.

1994 Reşt doğumlu Armin Hadipur, bugüne kadar tekvandoda birçok kez dünya ve Asya şampiyonu olmuş ve onlarca madalya kaanmıştır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish