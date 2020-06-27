İranlı tekvandocu dünya tekvando sıralamasındaki yerini korudu

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından açıklanan son sıralamaya göre, -58 kg'de faaliyet gösteren Armin Hadipur en son sıralamada da dünyada kendi kategorisinde altıncı tekvandocu olarak önceki konumunu korudu.

Güney Kore, İtalya, İspanya ve Rusya tekvandocularının -58 kg'de Hadipur'den önde yer aldıkalrını belirten Gilan Spor ve Gençlik Kurulu Başkanı Muhsin Setorgi, diğer milli tekvandocumuz Ferzan Aşurzade'nin 29. olduğunu söyledi.

-58 kg'de yarışan Hadipur, 337.38 puanlar dünyanın kendi kategorisinde altıncı tekvandocu unvanına sahip.

Hadipur'nun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağını dile getiren Setorgi, 'Hadipur son 3 ayda da dünya öğrenci sporcuları arasında erkekler dalında en iyi sporcu unvanını kazanarak ülkemizi bir kez daha gururlandırdı' değerlendirmesinde bulundu.

1994 Reşt doğumlu Armin Hadipur, bugüne kadar tekvandoda birçok kez dünya ve Asya şampiyonu olmuş ve onlarca madalya kaanmıştır.