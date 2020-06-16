İranlı tekvandocu Dünya Üniversite Sporları'nın son 10 yıldaki en iyi sporcusu olarak seçildi

Gilan İl Tekvando Kurulu Başkanı Muhsin Setorgi konu ile ilgili İRNA'ya yaptığı açıklamada, '3 kez peş peşe UNIVERSİAD'da altın madalya kazanmay başaran Hadipur, Uluslararası Dünya Üniversite Sporları Federasyonu tarafından son 10 yılın en iyi sporcusu olarak seçildi' dedi.

Setorgi, 'Japonya'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde eden Hadipur'un bu oyunlarda madalya almasını umuyoruz' diye ekledi.

1994 Reşt doğumlu Armin Hadipur, bugüne kadar tekvandoda birçok kez dünya ve Asya şampiyonu olmuş ve onlarca madalya kaanmıştır.