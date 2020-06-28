Purrehnüma dünyanın en iyi 3. paratekvandocu olma unvanını korudu

Gilan Tekvando Kurulu İl Başkanı Muhsşn Setorgi, İRNA’ya yaptığı açıklamada, 'Dünya Tekvando Federasyonu tarafından dünyanın en iyi paratekvandocularının açıklandığı listede, -75 kg'de (44 K) yarışan Pürrehnüma 181.84 puanla kendi kategorisinde üçüncü sıradaki konumunu korudu' dedi.

İran Mili Paratekvando Takımı oyuncuları Mahmut Caferzade ile Alirıza Baht'ın ise dünya sıralamasında sırasıyla 14. ve 47. sırada yer aldıklarına işaret eden Setorgi, 'Purrehnüma geçen yılın çoğu ayında dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı. Purrehnüma ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da elde etti’ ifadesini kullandı.

Purrehnüma'nın güçlü bir şekilde parlamaya devam edeceğini dile getiren Setorgi, adı geçenin sonunda da İran ve Gilan için 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmasını umduklarını belirtti.

1995 yılı Enzeli doğumlu Mehdi Purrehnüma, tekvandodaki kariyerine yedi yaşında başladı ve birçok onursal ödül kazandı.