İranlı tekvandocu dünya 6.'sı

Gilan Tekvando Kurulu Başkanı Muhsin Setorgi İRNA'ya yaptığı açıklamada, Dünya Tekvando Federasyonu'nun 2020 yılı sıralamasında Hadipur'un dünyada 6. sırada yer aldığını açıkladı.

-58 kg'de yarışan Hadipur, 337.38 puanlar dünyanın kendi kategorisinde altıncı tekvandocu unvanına sahip.

Hadipur'den önce Güney Kore, İtalya ve İspanya tekvandocularının yer aldığını ifade eden Setorgi, Gilanlı diğer tekvandocu Ferzan Aşurzade'nin dünya 27.'si olduğunu söyledi.

Hadipur'nun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağını dile getiren Setorgi, 'Hadipur son 3 ayda da dünya öğrenci sporcuları arasında erkekler dalında en iyi sporcu unvanını kazanarak ülkemizi bir kez daha gururlandırdı' değerlendirmesinde bulundu.

1994 Reşt doğumlu Armin Hadipur, bugüne kadar tekvandoda birçok kez dünya ve Asya şampiyonu olmuş ve onlarca madalya kaanmıştır.