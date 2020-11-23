İranlı karateciler Uluslararası Sanal Karate Yarışması'nda dört madalya kazandı

Bu yarışmaların video gönderimi şeklinde12 ve 18 Yaş altı ve gençler olmak üzere 2 yaş kategorisinde düzenlendiğini kaydeden Nevruzi, 12 yaş altı kategorisinde sırasıyla Behare Mehdiyun ve Masume Rahimi, 12 Yaş Altı kategorisinde Zehra Şekuri ve Süreyya İskenderi'nin birer altın madalya kazandığını ifade etti.

Yarışmaların 13 ülkeden karatecilerin katılımı ile erkek ve kız çocukları için 2 bölümde yapıldığını belirten Nevruzi, bu uluslararası yarışmalara Zencan ilinin sadece kız takımıyla ve Negin Mahdiun antrenörlüğüyle katıldığını söyledi.

Nevruzi, 'Bu yarışmalara İtalya, Malezya, İran, Bangladeş, Singapur, Slovenya, Polonya, Bosna Hersek, Hindistan, Irak, Nepal, İtalya, Endonezya, Sri Lanka ve Afganistan'dan karateciler katıldı' diye ekledi.

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