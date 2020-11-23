23 Kas 2020 12:42
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News Code: 84120446
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İranlı karateciler Uluslararası Sanal Karate Yarışması'nda dört madalya kazandı

İranlı karateciler Uluslararası Sanal Karate Yarışması'nda dört madalya kazandı

Zencan, İRNA- Zencan İli Karate Kurulu Sekreteri Ekber Nevruzi, 'Bu ilin kadın karate takımı sanal uluslararası yarışmalarda üç altın ve bir bronz madalya kazandı' dedi.

Bu yarışmaların video gönderimi şeklinde12 ve 18 Yaş altı ve gençler olmak üzere 2 yaş kategorisinde düzenlendiğini kaydeden Nevruzi, 12 yaş altı kategorisinde sırasıyla Behare Mehdiyun ve Masume Rahimi, 12 Yaş Altı kategorisinde Zehra Şekuri  ve Süreyya İskenderi'nin birer altın madalya kazandığını ifade etti.

Yarışmaların 13 ülkeden karatecilerin katılımı ile erkek ve kız çocukları için 2 bölümde yapıldığını belirten Nevruzi, bu uluslararası yarışmalara Zencan ilinin sadece kız takımıyla ve Negin Mahdiun antrenörlüğüyle katıldığını söyledi.

Nevruzi, 'Bu yarışmalara İtalya, Malezya, İran, Bangladeş, Singapur, Slovenya, Polonya, Bosna Hersek, Hindistan, Irak, Nepal, İtalya, Endonezya, Sri Lanka ve Afganistan'dan karateciler katıldı' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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