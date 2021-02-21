21 Şub 2021 07:27
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İran kadın hakem, Türkiye'de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda hakemlik yapacak

İran kadın hakem, Türkiye'de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası'nda hakemlik yapacak

Simnan, İRNA- Damgan Karate Kurulu Sekreteri Mehdi Fırati, İranlı kadın karate hakemi Nergiz Afzali'nin Türkiye'de düzenlenecek Dünya Karate Şampiyonası hakimlerinden biri olarak seçildiğini söyledi.

İRNA'ya konuşan Fırati, 'Afzali, Mart'ta Türkiye'de düzenlenecek Dünya Karate Ligi yarışmalarını değerlendirmek üzere Karate Federasyonu tarafından davet edilen Semnan Eyaleti Karate Kurulu başkanıdır' dedi.

Bu hakemin, İran'ı Türkiye'deki Dünya Kupası'nda temsil etmek için sekiz kotadan biri olduğunu dile getiren Fırati, 'Afzali şu anda Asya karate diplomasına sahip, uluslararası bir hakem ve farklı Asya ülkelerinde birçok kez jüri üyesi olan ülkenin Karate Federasyonu'nun il işleri komitesi üyesidir' diye konuştu.

Dünya Karate Federasyonu'nun açıklamasına göre 2021 yılında Dünya Karate Ligi'nin ilk etabının 12-14 Mart tarihleri ​​arasında İstanbul'un ev sahipliğinde yapılması planlanıyor.

Fırati, 'Damgan'da 400'den fazla kadın ve erkek karate alanında çalışıyor' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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