İran karatesi dünya güçlerinden biri haline geldi

İRNA'ya konuşan Abdulrıza İrfani, İran'ın İstanbul Dünya Karate-1 Ligindeki karate temsilcilerinin parlaması hakkında' Son yıllarda İran karatesi her zaman ülkenin en başarılı sporlarından biri olmuştur ve bu takımın parlamasının zirvesi de dünya ve Asya şampiyonalarında şampiyonluğu üçe katlanmıştır' dedi.

İrfani, 'şükürler olsun ki Milli karate takımı da korona döneminden sonraki ilk yarışmada geçmiş başarıları yönünde hareket etti ve İstanbul Dünya Karate-1 Liginde iki altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazanarak yarışmalarda üçüncülük elde etti ve erkekler bölümünde şampiyon oldu'diye ekledi.

2021 Dünya Karate-1 Ligi'nin ilk etabı Cuma günü İstanbul'da 72 ülkeden 584 karatekanın katılımıyla başladı. Yarışmalar 14 Mart Pazar gününe kadar devam etti.

İran milli karate takımı bu etkinliğe erkekler ve kadınlarda kata ve kumite kategorilerinde katıldı.

Yarışmalarda İran Erkekler Milli Karate Takımı kaptanı Zebihullah Purşeyb, -84 kg'de finalde Kazakistanlı Daniyar Yuldashev ile yarışacaktı, ancak Kazak sporcunun sakatlığı nedeniyle Purşeyb altın madalyayı kazandı.

Diğer karateci Seccad Genczade+94 kg'de Ukraynlı rakibni yenerek altın madalya kazandı.

Öte yandan kadın kareteci, -50 kg'de Macaristan, Türkiye ve Rusya'dan rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Türk rakibine 5-2 yenildikten sonra üçüncülük yarışmasında Ukraynalı rakibini 4-0 yenerek bronz madalya kazandı.

Asyaberi ise -75 kg'de Rusya, Gürcistan ve ABD'den rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İtalyan rekibine yenilmesinin ardından üçüncülük yarışmasında Türk rakibini yenerek bronz madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Milli Karate Takımı 3 altın,4 gümüş,3 bronz madalya kazanarak birinci sırada yer aldı.İspanya Milli Karate Takımı 3 altın,2 gümüş,2 bronz madalya ile ikinci oldu.