İran'ın Olimpiyat'taki kota sayısı 60'a ulaştı

Dünyada ve İran'da korona virüs salgını nedeniyle ertelenmiş Olimpiyat'a katılma hakkı için yarışmalar, Mart ayı ortalarında yeniden başladı. Nima Alemiyan'ın 20 Mart maçlarında masa tenisi kota yarışmalarında Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde ederek, İran'ın toplam kotasını 53'e çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde de Kazakistan'da grekomen ve serbest güreşte beş kota kazanıldı ve İranlı sporcuların kazandığı toplam kota sayısı böylece 58'e çıktı.

İranlı sporcular Bu kotaları atletizm,basketbol, okçuluk, grekomen ve serbest güreş, bisiklet,tekvando, Voleybol, Karate, eskrim, masa tenisi ve boks kazandı.

Buna göre kadınlar kategorisinde 2 kota atıcılık ve karate ve 4 kota atıcılık dalına aittir.

Ancak halter güreş, kürek çekme, jimnastik, kota kazanma şansı olan dört spor dalıdır.

Tokyo'daki İran kafilesi için toplam 70 kota öngörülmüştür.Ayrıca, 70 kotaya ulaşılırsa, İran'ın Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarındaki rekoru değişecek.

Tokyo Olimpiyatları, bu Ağustos ayında bir yıllık bir gecikmeyle Japonya evsahipliğinde düzenlenecek.