12 Nis 2021 15:07
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İran'ın Olimpiyat'taki kota sayısı 60'a ulaştı

İran'ın Olimpiyat'taki kota sayısı 60'a ulaştı

Tahran,İRNA - İran'ın güreş temsilcileri, Kazakistan'ın Almatı şehrinde beş Olimpiyat kontenjanını kazanarak ülkemizin bu yılın ilk ayında kota sayısını 58'e çıkardı.

Dünyada ve İran'da korona virüs salgını nedeniyle ertelenmiş Olimpiyat'a katılma hakkı için yarışmalar, Mart ayı ortalarında yeniden başladı. Nima Alemiyan'ın 20 Mart maçlarında masa tenisi kota yarışmalarında Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde ederek, İran'ın toplam kotasını 53'e çıkardı.

 Geçtiğimiz günlerde de Kazakistan'da grekomen ve serbest güreşte beş kota kazanıldı ve İranlı sporcuların kazandığı toplam kota sayısı böylece 58'e çıktı.

 İranlı sporcular Bu kotaları atletizm,basketbol, okçuluk, grekomen ve serbest güreş, bisiklet,tekvando, Voleybol, Karate, eskrim, masa tenisi ve boks kazandı.

Buna göre kadınlar kategorisinde 2 kota atıcılık ve karate ve 4 kota  atıcılık dalına aittir.

Ancak halter güreş, kürek çekme, jimnastik, kota kazanma şansı olan dört spor dalıdır.

Tokyo'daki İran kafilesi için toplam 70 kota öngörülmüştür.Ayrıca, 70 kotaya ulaşılırsa, İran'ın Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarındaki rekoru değişecek.

Tokyo Olimpiyatları, bu Ağustos ayında bir yıllık bir gecikmeyle Japonya evsahipliğinde düzenlenecek.

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