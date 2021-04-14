Emirkebir Üniversitesi Erasmus Programı'nı kazandı

Emirkebir Teknik Üniversitesi uluslararası faaliyetlerini geliştirme sürecinin devamında Türkiye'deki Adana Alparslan Üniversitesi ile 3 yıllık Erasmus adlı öğretim üyesi ve öğrenci değişimi programını için hibe almayı başardı.

Erasmus hibesi almak Emirkebir Teknik Üniversitesi için çok önemli bir başarıdır, çünkü üniversitenin adını Avrupa üniversiteleri ve Avrupa Birliği'ne tanımlamanın yanı sıra bu üniversitenin uluslararası arenadaki ilerlemesini de göstermektedir.

Hibe programları, Doğu üniversitelerini Avrupa üniversitelerine bağlamak için bir platform sağlar. Hibe ayrıca, katılımcı profesör ve öğrenciye bir hibe ödeyerek üniversiteye uluslararası tanınırlık ve itibar kazandırır.

Halen Emirkebir Teknik Üniversitesi, Türkiye'deki üç üniversite ile öğrenci değişim programı düzenlemektedir. Emirkebir Üniversitesi, Koç Üniversitesi ile 4 dönem öğrenci değişimi yaptı.

Ağırlıklı olarak lisans öğrencilerine yönelik olan bu programda öğrenci, öğrenim ücreti ödemeden gideceği üniversitede bir dönem geçirecek ve burada geçtiği birimler Emirkebir Teknik Üniversitesi'nde transkript ünitelerine dönüştürülebilecek.

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