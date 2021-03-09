Azoulay mesajında şu ifadelere yer verdi:

'UNESCO Tüzüğü'nün ilk satırında, "halkın zihninde savaş başladığından dolayı halkın zihninde de barış savunmasının yapılması gerekiyor". Bu temel ilke 1750 yıl önce İran'da Condi Şapur Üniversitesi'nin girişinde kazınmış olan sloganla aynıdır. Orada, "Bilim ve bilgi, erdem ve bilgelik, kuvvet ve kılıçtan daha önemlidir" sloganı yazıyordu.

Kuruluşundan bu yana, bu üniversite Sasani İmparatorluğu'nun entelektüel başkenti, bilgi üretiminin ana merkezi ve bilim üretimi için küresel bir forum olmuştur. Bugün kutladığımız ideal budur. Aslında bu üniversite, İran'ın bilimdeki tarihsel üstünlüğünde kilit bir rol oynamıştır.

Eski zamanlarda İran, bilimsel başarıların ve doğuda Çin ve Hindistan'dan batıda Yunanistan ve Roma'ya bilgi aktarımının merkeziydi. Bu miras nedeniyle İran, bilim ve bilimde UNESCO'nun ana ortaklarından diridir. Bu ülke, bilim alanında sekiz UNESCO 2. ve 11. derece merkezine evsahipliği yapmaktadır. Ayrıca üye ülkeler arasında en yükseklerden biri olan 13 biyosfer rezervine deev sahipliği yapmaktadır.

UNESCO'nun rolünün önemli bir parçası, bilim, bilgi ve kültür yoluyla barışı ve refahı teşvik etme geleneğidir. Bu gelenek, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, teknolojik bozulma ve eşitsizliğin yayılması gibi yeni zorluklarla karşı karşıya olan günümüz uluslararası toplumunda daha da önemlidir. Bu zorluklarla yüzleşmek, araştırmacıların, akademisyenlerin, mucitlerin veya bugün kutladığımız Dünya Bilgi Cumhuriyeti'nin yardımını gerektirir.

Bilim Bakanlığı'nın işbirliği ile bugün başlayan Condi Şapur Üniversitesi'nin 1750. Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Konferansı, yarın 10 Mart'a kadar sürecek.

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