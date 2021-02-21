İran Ulusal Beyin Haritalama Laboratuvarı, Güney Danimarka Üniversitesi ile işbirliği yapacak

Ulusal Beyin Haritalama Laboratuvarı'nın Cumartesi günkü halkla ilişkiler haberine göre, bu ulusal laboratuvar, İran'ın dünyadaki konumunu desteklemek, araştırmaları ve bilimsel çalışmaları genişletmek ve uluslararası düzeyde işbirliği ve karşılıklı eğitim faaliyetleri amacıyla Güney Danimarka Üniversitesi Psikiyatri Bölümü araştırma birimi ile bu anlaşmayı imzaladı.

Bu anlaşmanın hükümleri, bilim adamları ve araştırmacıların değişimini, ortak araştırma projelerinin tanıtımı, ortak etkinliklerin düzenlenmesi ve akademik ve eğitsel araştırma hizmetlerinin değişimini içerir.

Bu Mutabakat Zaptı uyarınca tüm araştırma faaliyetleri ve işbirlikleri, bu iki kurumu düzenleyen yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bir yıl içinde yürütülebilir ve uzatılabilir.

Bu işbirliği hakkında daha fazla bilgi Ulusal Beyin Haritalama Laboratuvarı'nın http://nbml.ir adresindeki web sitesinden erişilebilir.

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