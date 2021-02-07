İran kendi kendine yeterlilik ve dışa bağımlı olmama yolunda ilerliyor

Besic için bilimsel ve teknik başarılar sergisini ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan General Selami, 'Bugün bu sergide seçkin bir olaya ve toplumumuzdaki birçok yeteneklerin filizlenmesine tanık oluyoruz. İran büyük bilimsel, endüstriyel, ekonomik ve teknolojik yeteneklere sahiptir' dedi.

Gelişmenin önünü kesmek için düşmanların ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren General Selami, 'Ama bilimsel ve teknik cihadı akla getiren azimli ve cihatçı gençlerin çabaları sayesinde bugün sevgili ülkemizin tam bağımsızlığa doğru ilerlediğini görüyoruz. İthal mal ve teçhizat, artık yerel olarak üretiliyor'dedi.

5. Ulusal Sanal Bilim ve Teknoloji Festivali ve Besic bilim ve teknoloji başarıları sergisi, Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Selami ve Besiç Örgütü Başkanı Gulamrıza Süleymaninin katılımıyla faaliyete başladı.

Mucitlerin katılımı ile gerçekleşen fuarda sağlık, tarım, savunma, metaelektronik, malzeme kimyası ve petrol alanlarında 160 proje sunulacaktır.

Bu festivalin organizatörlerine göre festivalde sunulan fikirlerin %90'ı üretim aşamasına gelmiş ve ticari örnekleri hazırlanmıştır.