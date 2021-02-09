8 Nisan günü 50'den fazla kazanım halka tanıtılacak

İran nükleer endüstrisinin ikinci kalıcı sergisinin açılışı sırasında konuşan Salihi, 1400. Ulusal Nükleer Teknoloji Günü olan 8 Nisan 2021 tarihinde 50 kazanımını tanıtacaklarını söyledi.

Ülkenin nükleer bilim adamlarının bilinmemesine değinen Salihi, 'Atom Enerjisi Kurumu bünyesindeki bu soylu milletin değerli çocukları, nükleer sanayiyi ilerletmek ve geliştirmek için her türlü çabayı göstermektedir ve bunun etkilerini %20 yakıt üretimi konusunda görmektesiniz. Bu büyük etkinlik, nükleer enerji alanında yönetici ve uzmanların eğitimleri ile 12 saatte başladı' dedi.

Şu anda Atom Enerjisi Kurumu'nda hedefleme açısından bir fikir, tasarım ve ürün sunma zamanı arasında büyük bir boşluk olmadığını dile getiren Salihi, 'Böylelikle nükleer endüstri uzmanları hız, standardizasyon ve yürütme faaliyetlerinden sorumludur ve ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamaktadır' ifadesini kullandı.

Faaliyetlerini tüm varlıkları ve dinamizmleri ile sürdüren nükleer endüstri uzmanlarının ustalık, beceri ve çabalarının gözler önüne serildiğinin altını çizen Salihi, '2013 yılından bulunduğumuz yıla kadar ülkenin üniversiteleri ve bilim merkezleri ile nükleer sanayinin bağlantısı konusunda yüksek Kuranî, dini ve ulusal öğretilere dayanarak ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin buyruk ve vurguları çerçevesinde Atom Enerjisi Kurumu 313 sözleşme ile ülkedeki 60'tan fazla üniversite ve bilim merkezi ile araştırma, uygulama ve operasyonlar yürütmüştür' diye ekledi.

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