İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin uygulanmasının değerlendirilmesi ABD'yi ilgilendirmez

NBC Televizyon Kanalı'na demeç veren Miryusifi, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in İran'ın Nükleer Anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ve ardından ABD'nin bu taahhütlerini uygulayacağı sözüne atıfta bulunarak, İran'ın bu anlaşma kapsamındaki taahhütlerini uygulayıp uygulamadığının ABD'yi ilgilendirmediğini söyledi.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesine rağmen, İran'n hala bu anlaşmaya bağlı kaldığını kaydeden Miryusifi, 'İran'ın yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmek ABD'ye bağlı değildir. Biz onların taahhütlerine bağlı kalmaları durumunda İran'ın da taahhütlerini düşürme sürecini tersine çevirebileceğini söyledik' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın nükleer programı dışında diğer konuların 2015 nükleer anlaşmasına götüren müzakerelerin bir parçası olmadığını vurgulayan Miryusifi, 'Sonuç olarak, füze savunma programımız müzakere için değildir' diye belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarına da değinen Miryusifi, 'İran, iki taraf arasında mahkum takasını tartışmayı önermiştir' diye ekledi.

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