ABD, Nüleer Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir

CNN'e verdiği röportajda konuşan Zarif, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi için gerekli koşulları yaratması gerektiğini, ABD'nin kendi iç köklerine girmeden nükleer anlaşmadan çekilme kararı aldığını kaydetti.

İran'ın işbirliğini sınırlandırmak için nükleer anlaşmanın mekanizmalarını kullandığını dile getiren Zarif, '36. maddeyi okursanız, nükleer anlaşmaya tam uyumlu hareket ettik. Artık ABD yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmeli, bu durumda İran hemen yanıt vermeye hazır olacaktır' ifadesini kullandı.

Meselenin ABD ve yeni yönetimin, Trump yönetiminin eski başarısız politikalarını takip etmek isteyip istemediği olduğunu belirten Zarif, 'Bu durumda, Başkan Biden'in gündeme getirdiği başka bir konuyu tartışabiliriz. Nükleer anlaşma, üzerinde anlaşıp anlaşamadığımız şeyler temelinde müzakere edildi' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin üzerinde anlaştığımız şeyi kabul etmek zorunda olduğunun altını çizen Zarif, 'Bazı konularda anlaşmamaya karar verdik, onları görmezden geldiğimiz için değil, ABD ve müttefiklerinin gerekli olanı yapmaya hazır olmadıkları için' diye konuştu.

Zarif, 'ABD savunmamız hakkında konuşmak istiyorsa bölgemize silah satmayı bırakmaya hazır mı? Nüfusu iki buçuk katı olan Suudi Arabistan'ın yedide birini savunmaya harcıyoruz. ABD bölgemize sattığı yüz milyarlarca dolarlık silahı azaltmaya hazır mı? ABD, Yemen'deki durum hakkında konuşmak için Yemen'deki çocukların öldürülmesini durdurmaya hazır mı? ABD, nükleer anlaşma konusunda müzakere yürüttüğümüz zaman, bu konuları tartışmaya hazır değildi' diye ekledi.

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