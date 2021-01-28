Tahti Revançi: Yolunu değiştirmesi gereken taraf İran değil ABD’dir

Tahti Revançi USA Today Gazetesinin sorusuna karşın bu konyu belirterek, ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönme penceresinin kapanmak üzere olduğunu söyledi.

İslami Şura Meclisin çıkardığı kanun çerçevesinde İran hükümeti bir ay zarfında ambargoların kalkmaması durumunda ek protokolün isteğe bağlı uygulanmasını durduracaktır.

Tahti Revançi, Biden yönetiminin bir an evvel nükleer anlaşmaya dönerek ekonomik ambargoları durdurması ikazında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin "İran yeniden anlaşmaya uymayı kabul ederse biz de anlaşmaya döneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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2012