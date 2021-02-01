Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya yönelik eylemini bekliyoruz

"Etkili yaptırımların kaldırılmasının Trump'ın göreve gelmesinin ardından 2231 sayılı Karar ve Nükleer Anlaşma da dahil olmak üzere uluslararası anlaşmalara karşı gelerek uygulanan yaptırımların etkili bir şekilde kaldırılması anlamına geldiğini ifade eden Hatipzade, 'Etkili kaldırma, yaptırımların kaldırılmasının etkilerine bakmamız gerektiği anlamına gelir ve kağıt üzerinde bir imza yeterli değildir' diye belirtti.

İran halkının sermayesinin erişilebilir olması, petrolün kolay satılması, bundan elde edilen paranın iade edilmesi ve sigortalanması gerektiğini kaydeden Hatipzade, 'Ne zaman bunları yaparlarsa cevap vereceğiz. ABD'nn dönüşü otomatik ve tek imzayla değildir. Tek imzayla çekildiler ama tek imzayla dönemezler' değerlendirmesinde bulundu.

Biden yönetiminin önceki hükümetin yanlış yolunu telafi etmesi gerektiğinin altını çizen Hatipzade, 'Olumlu, olumsuz, çarpıtılmış veya belirsiz ifadeleri önemsemiyoruz. Biden yönetiminin eylemi, orantılı eylemimizin temelidir' diye konuştu.

"Komşulardan bazılarının Trump'ın kendileri için bir fırsat penceresi olduğu yanılsamasına düştüğünü Hatipzade, 'Bu yüzden yanlış bir şey yaptılar. Suudi Arabistan bu yolu düzelttiğinde ve Yemen savaşını bitirdiğinde ve bölgeler arası görüşmelerde istikrarlı düzenlemeler yaptığını kabul ettiğinde, kollarımız açık' diye kaydetti.

ABD ile Nükleer Anlaşma'ya dönmek üzere yapılan ikili görüşmelere de değinen Hatipzade, 'ABD ile ikili görüşmelerin gerekli olmadığını ve bunları yapmayacağımızı çok net bir şekilde belirttik. ABD taahhütlerine geri dönmelidir ve iki taraflı pazarlık yapmasına gerek yoktur. Bu yapılırsa, Nükleer Anlaşma meseleleri Ortak Komisyon'da tartılışabilir' diye ekledi.

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