ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya bağlılığını göstermesi gerekiyor

Bugünkü halka açık oturumda konuşan Kalibaf, Fecr On Günü'nün gelişini kutlayarak, 'İran'ı sakat bırakmaya çalışanlar şimdi ya çökmekte veya gerilemektedir ve işgal ve darbe fikrini tarihi belgesellerden başka hiçbir yerde bulamıyor' diye konuşyu.

ABD Dışişleri Bakanı'nın son sözlerine atıfta bulunan Kalibaf, Biden yönetiminin İran'a yönelik tutumunu hayal kırıklığı olarak nitelendirerek, 'ABD, Nükleer Anlaşma'ya inanıyorsa, bir şart koymak yerine ona bağlılığını pratikte göstermelidir' ifadesini kullandı.

Kalibaf, 'Nükleer Anlaşma tecrübesi İran halkının gözü önündedir. Zeki İran halkı, veresiye vaatlere karşı nakit eylem oyununa yeniden gelecek kadar saf değillerdir. Sanki malları satıcıya verdik ama teslim almadık. Kim böyle bir anlaşma yapmaya istekli? Bu nedenle, ABD'nin yeni yönetimi önkoşullar koymak yerine yaptırımların kaldırılmasını nasıl uygulayacağını ve yasal yükümlülüklerini nasıl yerine getireceğini düşünmelidir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish