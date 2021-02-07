Nükleer Anlaşma bir kez daha müzakere edilmeyecek

CNN ile yaptığı röportajda açıklamalarda bulunan Zarif, 'İran nükleer anlaşmadan hiçbir zaman çekilmedi, ancak bazı yükümlülüklerini azalttı. Trump nükleer anlaşmadan çekildi ve Biden daha önce müzakere edilen anlaşmaya geri dönmelidir. Nokta!' dedi.

ABD'li yetkililerin İran'ın balistik füzesinin müzakere konusu olması gerektiğine ilişkin sözlerine tepki gösteren Zarif, 'Nükleer Anlaşma'nın müzakere edilmiş bir anlaşma olduğu ve yeniden müzakere edilemeyeceği konusunda çok net olalım" dedi. Silahlar hakkında konuşmak istiyorsanız her şeye bakmalısınız. Suudi Arabistan geçen yıl askeri silahlara 70 milyar dolardan fazla para harcadı. Yaklaşık 1.5 milyon yerli nüfusa sahip BAE, askeri harcamalara yaklaşık 22 milyar dolar harcıyor. Bunlar CIPRI kurumunun raporlarıdır' diye belirtti.

İran'ın bir milyondan fazla resmi askeri ile yıllık 10-11 milyar dolar harcama yaptığına dikkati çeken Zarif, 'Silahlanma maliyetini düşürmeye hazırlar mı? ABD, dünya silah ihracatının dörtte birini oluşturan bölgemize silah satmayı durdurmaya hazır mı? ABD İran'ın savunması hakkında konuşmamalı, bölgemize sattığı, Yemenli kadın ve çocuklara karşı kullanılan tüm silahlardan bahsetmelidir. Sorulması gereken soru budur, İran'dan sınırlı savunma harcamalarını azaltması istenmemelidir' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, ABD Başkanı Joe Biden'in Yemen'deki savaşı sona erdirme yönündeki sözleriyle ilgili olarak, 'Umarım bu olur. Eski başkan Trump, ABD'yi Suudilerin Yemen'de işlediği sayısız cinayete suç ortağı yaptı. Nisan 2015'te İran, ABD ve Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bilgisi dahilinde Yemen savaşı için savaşın derhal sona ermesi, acil insani yardım ve geniş bir Yemen diyaloğu ve geniş bir yelpazeyi temsil eden kapsamlı bir hükümetin kurulması dahil olmak üzere dört maddelik bir plan sundu' ifadesini kullandı.

Bu planın hala masada durduğunu ve şu anda İran'da bulunan BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith ile çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Zarif, 'Onunla yarın görüşeceğim. Suudi Veliaht Prens Bin Selman, Amerikalı yetkililere üç hafta içinde galip geleceği konusunda güvence vermişti. Nisan 2015'ten bahsediyoruz. 6 yıl oldu ve henüz zafere yakın bile değiller' diye açıkladı.

Zarif, 'ABD'nin bazı müttefiklerine sert sevgi göstermesi ve bu zulmü durdurmalarını söylemesi daha iyidir. Binlerce insan son bin yılda Yemen'de olmayı denediler ve yabancılar Yemen'i fethetmeye çalıştı ama başarısız oldular. Suudi Arabistan da başarısız olacak. Suçlular, kendi ülkelerindeki insanlara karşı güç kullanmaya çalışanlardır. Bu en kötü insanlık trajedisine son vermek için her şeyi yapmaya hazırız. Bu konuda Birleşmiş Milletler ile çalışmaya hazırız ve bunu yarın Griffith ile değerlendirmeye devam edeceğiz' diye ekledi.

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