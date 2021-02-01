3 binden fazla kişi, Biden'den İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istedi

CodePink isimli barış grubunun web sitesinde şu ana kadar 3 binden fazla kişi tarafından imzalanan metni içeren bir dilekçe yayınlandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ticaret, Hazine ve Dışişleri Bakanlarına hitaben yazılan dilekçede, 'Mali ve ekonomik yaptırımların korona salgınına küresel yanıt üzerindeki etkisine ilişkin incelemenizi memnuniyetle karşılıyoruz' denildi.

Kampnaynın metni şöyle:

'Önceki ABD yönetiminin küresel salgın sırasında yaptırım uygulama kararı acımasızdı ve yaygın uluslararası kınamalarla karşılandı. Geçen yıl, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ve Papa Francis, sayısız parlamento üyesi, ekonomist ve uzmanla birlikte yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

İran, Venezuela ve diğer ülkelerde yaptırımların kovid-19 aşısı da dahil olmak üzere ilaçlara ve tıbbi ekipmana erişimi doğrudan engellediği bilinmektedir. Bu nedenle, yaptırımların salgına yanıt olarak eylemsizliğin önündeki bir engel olduğu zaten açıktır.

Yaptırımlar Yasasında yer alan insani muafiyetler uygulamada etkisizdir. İzin almak için zahmetli bir süreç var, hangisinin muaf olduğu ve hangisinin olmadığı açık değil. Ek olarak, bankalar ve şirketler yaptırım uygulanan ülkelere mal ticareti yapmak veya mal satmak konusunda isteksizdir.

Yaygın yaptırımlar, insanların günlük yaşamlarını doğrudan etkileyen ciddi ekonomik sonuçlara sebep olamkatadıır. Bu sonuçlar, sayısız masum sivili cezalandıran küresel sağlık kriziyle daha da kötüleşti'.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish