ABD'nin İran'ın sağlık sisteminin yaptırıma tabi tutulmadığı yönündeki iddiası ikiyüzlülüktür

İRNA'ya özel röportaj veren Fransa Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde (IRIS) İran konusunda araştırmacı ve analist ve aynı zamanda Paris Ticaret ve Ekonomi Odası'nda ekonomi profesörü olan Thierry Coville, 'Avrupa'da hükümetlerin ABD yaptırımlarına, özellikle de bu yaptırımların sınır ötesi doğasına karşı çıkabileceklerine dair bir düşünce ortaya çıkmıştır' dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının sağlık sektörünü resmi olarak etkilemiyor gibi görünse de, ABD'nin baskısı ve mali yaptırımlarından korkan birçok bankanın İran'la muamele ve işbirliği yapmaktan çekindiğini kaydeden Coville, 'Doğal olarak bu işbirliğinin bir kısmı sağlık sektörüne ilişkindir. Dolayısıyla ABD'li yetkililerin İran'ın sağlık sektörüne yaptırım uygulanmadığını iddia etmeleri ikiyüzlülüktür' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son seçimlerdeki yenilgisinden Avrupa'nın örtük memnuniyetinin nedenlerine işaret eden Coville, 'Donald Trump yönetimi, tek taraflılığa dayalı bir dış politika ile karakterize edildi. Avrupalılar, Biden'ın çok taraflı bir dış politikayı ABD'ye geri getireceğini düşünüyor. Aynı zamanda Trump yönetimi Avrupa'yı tarihi bir müttefik olarak görmüyordü. Avrupalılar, Avrupa-Amerika ilişkilerinin Biden yönetiminde daha kolay şekilde devam edeceğine inanıyor' diye ekledi.

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