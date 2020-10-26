ABD'nin korona ile işbirliğini unutmayız

Dışişleri Bakanlığı'ndan twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Korona virüsün dünyanın her yerinden ölümcül, acımasız ve habis olduğu kanıtlanmıştır, ancak İran'da durum daha vahimdir zira bu virüsün zalim işbirlikçisi, ABD rejimidir' denildi.

Dışişleri Bakanlığı, 'ABD maksimum baskı politikasını sağlık terörüne yükseltmiş ve bu salıngla boğuan İran halkını insanlık dışo yaptırımlarla hedef almıştır. Bu virüsü yeneceğiz, ama ABD'nin sağlık terörünü unutmayız' diye ekledi.

İranlı yetkililer defalarca ABD'nin ilacın yaptırım listesinde olmadığını iddia etmesine karşın, ABD tarafından uygulanan yaptırımların korona salgını ile mücadelede gerekli olan temel malların temini ve diğer sorunların giderilmesine büyük engel oluşturduğunu belirtmiştir.

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