Yeni bankacılık yaptırımlarına rağmen İsviçre finans mekanizması aktif

Bu hümaniter kanalın aktif olması için yapılan anlaşmaların yeni ve eski ambargoların bunlar üzerinde etki olmayacak şekilde yapıldığına dikkati çeken Nizam Mafi, iş adamlarının gıda ve ilaç gibi temel ürünlerin ithalatı için sorun yaşamamaları gerektiğini kaydetti.

Yeni yaptırımların görünüşte İran-İsviçre mali mekanizmasını olumsuz etkilemediğini belirten Nizam Mafi, 'Pratikte de bu hümaniter kanalın kullanımı açısından değişikliğe uğramamasını umuyoruz. Son günlerde bu hususta herhangi bir sorun yaşanmamıştır' dedi.

ABD Başkanlık Seçimlerinin yaklaştığı için bu yeni ambargo kararının gelecek başkanlık döneminde İran-ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önünde engeller yaratma amacı taşıdığını dile getiren Nizam Mafi, 'İran daha önceki yaptırımlar ve FATF nedeniyle dünya bankacılık ağından uzakta kalmıştır. ABD'nin yeni ambargoları özel bankalara problem oluşturabilir ancak iş adamları için süreç aynıdır ve değişmeyecektir. İsviçre kanalı ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünlerin ithali için tasarlanmıştır' diye ekledi.

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