Baidinejad: ABD’nin İran aleyhindeki yeni ambargoları insanlık aleyhine cinayettir

Baidinejad, İnstagram hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ ABD yönetimi İran’ın 18 banka ve mali kuruluşunu ambargo listesine ekledi, bunun amacı nefret ve şiddet lobisine son ana kadar İran aleyhindeki ekonomik savaşı takip edeceğini ispatlamaya çalışmaktadır. ‘’ dedi.

Baidinejad, ABD’nin bugünkü uygulaması o ülkenin tıbbi teçhizatın İran’a gönderilmesini kolaylaştırma iddiasının yalandan ibaret olduğunu ispatladığını belirterek, ABD yönetiminin kendi halkı ve onların menfaatlerini de yanlış politikasına kurban ettiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı dün İran’a ait 18 banka ve mali kuruluşa ambargo uygulanığını bildirdi.

ABD yönetimi Çarşamba günü yalan bir bayanla İran’ın kendilerinin korona ile mücadele önerilerinni reddettiğini bildirmişti.

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