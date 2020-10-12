İran, yakın gelecekte İran-İsviçre mali mekanizmasının daha aktifleşmesini umduğunu dile getirdi

İran-İsviçre Ticaret Odası Başkanı,'İran bankasına yaptırım uygulanması, İran'ın özellikle gıda ve ilaç gibi insani yardım ürünleri alanında uluslararası ticaretini çok zorlaştırıyor" dedi.

Nizam Mafi,İran ile İsviçre arasında mali mekanizmanın kurulması için çok zaman harcandığını ve bu konuda karmaşık müzakerelerin yapıldığını belirterek Korona krizi Bundan sonra İran kaynaklarının farklı ülkelerde ambargo edilmesi bu kanalın beklentilerini karşılamadı.Önümüzdeki aylarda, özellikle şimdi yeni yaptırımlar uygulandığı için, kanalın İran ve İsviçre arasında büyük bir ticaret hacmini karşılayabilmesi bekleniyor'dedi.

ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıkları Kontrol Ofisi 8 Ekim Perşembe günü 18 İran bankası ve finans kurumuna yaptırım uyguladı.

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