Hatibzade: Amerika bir kez daha İran karşısında yenilecektir

Hatibzade, Twitter hesabından yaptığı açılamada bu konuyu bildirdi.

Hatibzade, Netanyahu menfaatlerinin ABD menfaatleriden üstün tutanlar, azami baskı politikalarının hezimetinden dolayı İran halkını hedef almak için Trump’ı yine kandırdıklarını söyledi.

Hatibzade, ‘’ Bu grup geçen 4 sene zarfında ABD’nin menfaatleri ve itibarı ile kumar oynadılar. Onlar bir kez daha yenilecekler. ‘’ diye yazdı.

ABD Hazine Bakanlığı dün İran’a ait 18 banka ve mali kuruluşa ambargo uygulanığını bildirdi.

ABD yönetimi Çarşamba günü yalan bir bayanla İran’ın kendilerinnin korona ile mücadele önerilerinni reddettiğini bildirmişti.

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2012