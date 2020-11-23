23 Kas 2020 14:04
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News Code: 84120820
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Yaptırımların halkın sağlığına verdiği zarar, uluslararası kurumlarda hukuki yönden takip edilecek

Yaptırımların halkın sağlığına verdiği zarar, uluslararası kurumlarda hukuki yönden takip edilecek

Tahran, İRNA - Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı Hukuk, Parlamento ve İller İşleri Bakan Yardımcısı Tahir Mevhibeti, 'Yaptırımların halk sağlığına verdiği zararlar göz önüne alındığında, Sağlık Bakanlığı'nın Döviz Mütevelli Heyeti ve diğer birimlerinden aldığımız gerekli bilgileri, uluslararası kurum ve mahkemelerde dava açması için Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı'na sunacağız' dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuşan Mevhibeti, 'Yaptırımlar çeşitli boyutlarda halkın sağlığına zarar vermiştir. Bu konu Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı aracılığıyla takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak gerekli belge ve bilgileri, uluslararası merci ve kurumlar nezdinde konuyu takip etmesi için Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı'na ileteceğiz' diye belirtti.

Bugüne kadar İran'da korona yakalanan 850 binden fazla kişiden 45 kişi hayatını kaybetti.

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