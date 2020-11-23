Yaptırımların halkın sağlığına verdiği zarar, uluslararası kurumlarda hukuki yönden takip edilecek

Sağlık Bakanlığı'nın çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuşan Mevhibeti, 'Yaptırımlar çeşitli boyutlarda halkın sağlığına zarar vermiştir. Bu konu Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı aracılığıyla takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak gerekli belge ve bilgileri, uluslararası merci ve kurumlar nezdinde konuyu takip etmesi için Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Başkanlığı'na ileteceğiz' diye belirtti.

Bugüne kadar İran'da korona yakalanan 850 binden fazla kişiden 45 kişi hayatını kaybetti.

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