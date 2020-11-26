Tahti Revançi: Ambargo ve tek taraflı uygulamamlar insanlık aleyhinde cinayettir

BM Güvenlik Konseyinin oturumunda konuşan Tahti Revançi, ambargo gibi tek taraflı uygulamaların ekonomileri, mali sistemlere ulaşmaları ve hatta gide ve ilaç teminin zorlaştırdığını belirtti.

Tahti Revançi, ‘’ Bazı batılı ülkelerin gıda ve ilaçların ambargolardan muaf olduğunu iddia etmelerine rağmen bu ambargolar en fazla masum kesimleri etkilediğini söyledi.

BM İnsan Hakları Raportörünün ambargoların insan hakları üzerindeki negatif etkisine değinen Tahti Revançi, ‘’ Ambargolar, çocuklar, hastalar, yaşlılar ve fakirleri hedef almakta ve çok kötü sonuçları vardır ve bunlar insani bir krize dönüşebilir.

ABD’nin İran aleyhindeki 40 yıllık ambargolarına değinen Tahti Revançi, İran’ın bugüne kadar en geniş ambargolarla karşı karşıya kaldığını ve bu ambargoların korona ile mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.

Tahti Revançi ambargoların insanları hayat standardından, sağlık ve refahtan mahrum bıraktığını ayrıca ambargoların ticaretin serbestlik ilkesine ve deniz taşımacılığının serbestliğine de aykırı olduğunu söyledi.

Ambargoları ekonomik terörizm olarak nitelendiren Tahti Revançi, bunların gerçek bir savaş olduğunu ve bu savaşta ekonominin silah olarak kullanıldığını söyledi.

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2012