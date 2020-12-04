Nemeki: Ambargolar, ilaç ve tıbbi te.hizatları hedef almaktaddır

Nemeki, BM Genel Kurulunda düzelenen Korona ile ilgili konuşann Nemeki, ‘’İran’da Korona’nın başlamasından beri tüm milli kapasitelerden yararlanmak için Cumhurbaşkanının başkanlığında ve İslam İnkılabı Rehberinin desteklerinde Milli Covid 19 Komitesi düzenlenmiştir. ‘’ dedi.

Nemeki, ‘’ Hükümet yasa dışı ve tek taraflı tüm ambargolara rağmen, az gelirli gruplar için mali destek paketleri sunmuştur, KOBİ’ler için ekonomik destek programlar düzenlemiştir ve 3.5 milyon yasa dışı göçmen için tarama ve tedavi uygulamıştır. ‘’ dedi.

ABD’nin yasa dışı ambargolarının İran’da korona ile mücadele sürecinde negatif etkileri olduğunu ifade eden Nemeki, ambargoların halkın ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi teçhizatlar teminine etki ettiğini ve sağlıklarını tehlikeye attığını söyledi.

Nemeki, döviz teminine getirilen sınırlamaların insani konuları hedef aldığını belirtti.

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2012