Fransız analist: İnsan sağlığına yönelik yaptırımlar siyasi gasptır

"İran Kötülük Ekseni Değildir" (2013) adlı makalenin yazarı olan Fransız analist Didier Billion, IRNA ile yaptığı bir röportajda, İran'a yönelik ABD yaptırımlarının İran'da korona ile mücadele sürecini ve sağlık sorunlarına yol açtığını yazdığını belirterek, 'Onların bu eylemi hiç de kabul edilemez. Bu tür bir gasp, olabildiğince sıkı bir şekilde kınanmalıdır. Hiçbir koşulda insan hayatı ve sağlık sorunları ile ilgili konular ticarete konu edilmemelidir' dedi.

Didier Billion, Batı'nın terörizme karşı ikili yaklaşımı ve neden bazı Batılı hükümetlerin ve ABD ile müttefiklerinin İranlı bilim adamlarının öldürülmesi gibi durumlarda ikili terörizm fenomenini kınamayı reddettikleri konuşmasının başka bir bölümünde, 'Bu, herkese uyan tek bir politikadır ve bu konuda ortak bir birlik ve inisiyatif sağlanmalıdır.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın neden Burjam'a dönmek istediği ve bunun neden zor olacağını düşündüğü sorulan Didier Billion, 'Joe Biden daha çok taraflı politikalara geri dönmeye istekli. Bu sapkınlık ve dolayısıyla kendisini öncekinden farklılaştırıyor' diye konuştu.

Fransız analist, Avrupalıların Nükleer Anlaşma'yı gerçekten sürdürmek isteyip istemedikleri ve bunu yapmak için "yeterli iradeye ve bağımsızlığa" sahip olup olmadıkları sorusuna yanıt olarak, Avrupalıların bu anlaşmaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmediklerine ilişkin, 'Avrupalılar ABD'den bağımsızlıklarını koruyamıyorlar ve Washington'un kararlarını onaylamasını bekliyorlar, ancak Avrupalılar arasında İran ile ilişkileri konusunda anlaşmazlık var' ifadesini kullandı.

Ortadoğu'da jeopolitik bir uzman olan bir siyaset bilimi doktorudur ve Fransız Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar ve Araştırma Enstitüsü'nün (IRIS) başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Didier Billion, daha önce Fransız Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi çeşitli kurumlara ve Orta Doğu merkezli çeşitli Fransız şirketlerine danışmanlık yapmıştır. 1991 yılında bu düşünce kuruluşuna üye oldu.

Son zamanlarda, Fransız düşünce kuruluşu ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin bir başka üyesi olan Thierry Coville de, IRNA'ya ABD'nin İran'ın İran'ın sağlık sektörüne yaptırım uygulamadığını iddia ettiğini ve Avrupa Birliği'nin etkili mekanizmalar kurmak için harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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