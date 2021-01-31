İran'dan yaptırımların kaldırılması yasasıyla ilgili UAEK'ye mektup

Muhabirlerle yaptığı basın toplantısında konuşan Garipabadi, bu raporun en önemli noktalarından bazılarının şu şekilde olduğunu söyledi:

** ABD'nin 8 Mayıs 2018 tarihinde Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı ve yasa dışı olarak çekilmesi ve bu anlaşma kapsamında kaldırılan yaptırımların yeniden uygulanması, çeşitli bahanelerle yeni yaptırımların uygulanması ve başlıklarının değiştirilmesi, diğer ülkeler ve özel şirketler üzerinde başarısız sözde maksimum baskı politikasına uymaları için baskı uygulanması

** Bir yıldan fazla sürmesine rağmen, Avrupa Birliği ve üç Avrupa ülkesi tarafından İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki pratik çıkarlarını sağlamak ve ABD yaptırımlarına etkili bir şekilde karşı koymak ve yaptırımların kaldırılmasının etkilerini telafi etmek için uygun önlemleri almama, İran'ın taahhütlerini yerine getirmedeki stratejik sabrı ve UAEK Genel Müdürü'nün üst üste 15 raporuna İran'ın bu anlaşmaya bağlılığını onaylaması

** Finans, bankacılık, sigorta, ticaret, enerji, yatırım vb. alanlar da dahil olmak üzere Avrupa tarafının yükümlülüklerini yerine getirememesi ve İran'ın nükleer anlaşmadan pratik fayda sağlayamaması nedeniyle Nükleer Anlaşma'nın durumunun daha da kötüleşmesi

** Nükleer Anlaşma'da yer alan yükümlülükler ile veriler ve çıktılar arasındaki dengenin bozulması ve Nükleer Anlaşma'nın 26. ve 36. maddeleri uyarınca İran'ın yükümlülüklerinin kısmen veya tamamen askıya alınması için yasal dayanağın sağlanması

** Savurganlık, yükümlülüklerine karşı eylemsizlik, sabotaj (nükleer) ve suikasttan (önde gelen bir savunma ve nükleer bilim adamı olan Şehit Fahrizade) oluşan bir politika benimseyin veya İran'ın içerideki eylemine rağmen yıkıcı eylemler karşısında sessiz kalarak böyle bir politikanın desteklenmesi ve İran'ın UAEK ile tam ve şeffaf işbirliğinin devam etmesi.

Garipabadi, 'Rapor ayrıca, İraan İslami Şura Meclisi'nce onaylanan Stratejik Eylem Yasasının kabulünün aslında Trump yönetiminin (eski ABD Başkanı) son birkaç yıldaki eylemlerine stratejik ve ayarlanmış bir tepki olduğunu ve bazılarının eylemsizliği sonucu alındığını belirtmektedir' diye ekledi.

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