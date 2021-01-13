Garipabadi: Tahran reaktörünün yeni yakıtının araştırma ve geliştirme faaliyetleri başladı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanının yayınladığı raporla konuyu üye ülkelere bildirdiğini ifade eden Garipabadi, ‘’ Bu faaliyetler 3 aşamada yapılacaktır ve birinci aşamada doğar uranyum kullanılarak metal uranyum üretilecektir. ‘’ dedi.

Bu konunun iki sene önceden ajansa bildirildiğini ifade eden Garipabadi, bu faaliyetlerin teknik olarak İran’ı yeni yakıt üreten ülkeler düzeyine çıkaracağını söyledi.

Garipabadi, bu aşamaların tamamının ajansa bildirildiğini ifade ederek, ajans denetçilerinin 3 gün önce yakıt plakası üreten fabrikada denetim yaptıklarını söyledi.

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2012