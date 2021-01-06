6 Oca 2021 17:41
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News Code: 84176629
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İran, UAEK’nın İsrail’in gizli nükleer programını incelemesini istedi

İran, UAEK’nın İsrail’in gizli nükleer programını incelemesini istedi

Londra, IRNA- İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, ajans başkanına gönderdiği mektupta, Siyonist rejim İsrail’in nükleer silah programını geliştirmesinin negatif etkileri sonuçları ile ilgili ikaza bulunarak, ajansın bu uluslararası ve bölgesel kaygının giderilmesinde rol ifa etmesini istedi.

Garipabadi yaptığı açıklamada mektupta bu konuya ajans genel konferansınndan ve yönetim kurulu toplantısında incelenmesinnin isteiğini söyledi.

Garipabadi, mektupta, UAEK Başkanın bu husustaki rolüne işaretle kendisinden İsrail’den açık ve kesi şekilde anında ve hiçbir ö şart olmaksızın NPT’ye üye olmasını ve tüm tesislerini denetimlere açmasını istenmesini ifade etti.

Garipabadı bu konu hakkında susmanın ülkelere yalnnış mesajlar gönderdiğini söyledi.

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