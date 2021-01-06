İran, UAEK’nın İsrail’in gizli nükleer programını incelemesini istedi

Garipabadi yaptığı açıklamada mektupta bu konuya ajans genel konferansınndan ve yönetim kurulu toplantısında incelenmesinnin isteiğini söyledi.

Garipabadi, mektupta, UAEK Başkanın bu husustaki rolüne işaretle kendisinden İsrail’den açık ve kesi şekilde anında ve hiçbir ö şart olmaksızın NPT’ye üye olmasını ve tüm tesislerini denetimlere açmasını istenmesini ifade etti.

Garipabadı bu konu hakkında susmanın ülkelere yalnnış mesajlar gönderdiğini söyledi.

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2012