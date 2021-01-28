Garipabadi, İran’ın UAEK ile işbirliği düzeyinin değişmesi hususunda ikazda bulundu

Garipabadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ İşbirliği ve iyi niyet iki taraflı bir caddedir tek taraflı bir yol değil. ‘’ dedi.

Garipabadi, ‘’ İslami Şura Meclisinin yeni kanunu ambargoları kaldırarak Ajans ile işbirliğinin korunması için eşsiz bir fırsat yaratmıştır, umarım fırsatlar elden kaçmaz zira o zaman mevcut işbirliği normal işbirliğine dönecektir. ‘’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin "İran yeniden anlaşmaya uymayı kabul ederse biz de anlaşmaya döneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012