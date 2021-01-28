28 Oca 2021 21:11
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News Code: 84202784
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Garipabadi, İran’ın UAEK ile işbirliği düzeyinin değişmesi hususunda ikazda bulundu

Garipabadi, İran’ın UAEK ile işbirliği düzeyinin değişmesi hususunda ikazda bulundu

Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan Uluslararası Kurumlar nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, ABD yönetiminin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmek için yeni şartına verdiği tepkide İran’In Uluslarlararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile işbirliği düzeyinin değişmesi yönünde ikazda bulundu.

Garipabadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ İşbirliği ve iyi niyet iki taraflı bir caddedir tek taraflı bir yol değil. ‘’ dedi.

Garipabadi, ‘’ İslami Şura Meclisinin yeni kanunu ambargoları kaldırarak Ajans ile işbirliğinin korunması için eşsiz bir fırsat yaratmıştır, umarım fırsatlar elden kaçmaz zira o zaman mevcut işbirliği normal işbirliğine dönecektir. ‘’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Trump yönetiminin tek taraflı olarak çekildiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin "İran yeniden anlaşmaya uymayı kabul ederse biz de anlaşmaya döneceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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