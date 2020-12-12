İran'dan UAEK'nin tarafsız olması gerektiğine vurgu

Twitter hesabından açıklama yapan Garipabadi, 'UAEK eski Genel Müdürü Yukiya Amano, 30 Ocak 2019'da Hıristiyan Yeni Yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada, "nükleer meseleleri denetleme faaliyetleri konusunda UAEK'ya baskı yapmaya, tam tersi etkiye sahip ve son derece zararlıdır" demiştir. Amano'nun hangi ülkeden bahsettiği artık belli' ifadesini kullandı.

UAEK'nin bağımsız, tarafsız ve profesyonel kalması gerektiğini dile getiren Garipabadi, 'Tüm uluslararası toplumun çıkarlarına zararlı olan UAEK'ya karşı bu baskıları hepimiz reddetmeliyiz' diye ekledi.

ABD hükümetinin İran özel temsilcisi Elliott Abrams, Siyonist-Amerikan gazetesi Algminer'e verdiği röportajda, bir sonraki ABD yönetiminin İran'a karşı maksimum baskı politikasını devam etmesi ve Washington'un Avrupalı ​​müttefikleri ile birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu baskıya alması gerektiğnii ifade etmişti.

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