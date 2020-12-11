Garipabadi: KOEP ile ilgili yorum yapmak UAEK’nın görevi dışındadır

Garipabadi, Twitteer hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ UAEK’nın KOEP çerçevesindeki tek rolü nükleer faaliyetlerle ilgili denetim vee bu hususta rapor vermektir. ‘’ dedi

Grossi dün yaptığı açıklamada, ‘’ İran zenginleştirme ve denetimlerin azaltılması yönündeki tehditlerini gerçekleştirmemeli zira bu İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerinden aha fazla sapma anlamına gelmektedir. ‘’ dedi.

Grossi, ABD’nin KOEP’ten çıkmasının sonuçlarına ve Avrupalı tarafların taahhütlerini yerine getirmemelerine değinmeyerek, ‘’ Eğer denetimlerin azaltılması yönünde karar alınacaksa biz bu konuda açık şekilde bilgilendirme yapmalıyız. Olacaklarla ilgili dünya ile şeffaf olmalıyız. Bu karar İran dahil kimseye yardım etmez. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012