11 Ara 2020 12:06
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News Code: 84142935
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Garipabadi: KOEP ile ilgili yorum yapmak UAEK’nın görevi dışındadır

Garipabadi: KOEP ile ilgili yorum yapmak UAEK’nın görevi dışındadır

Tahran, IRNA- İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEK Başkanı Rafael Grossi’nin KOEP ile ilgili sözlerine karşın, her hangi bir analiz ve değerlendirmenin UAEK’ye KOEP çerçevesinde verilen görevin dışında olduğunu söyledi.

Garipabadi, Twitteer hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ UAEK’nın KOEP çerçevesindeki tek rolü nükleer faaliyetlerle ilgili denetim vee bu hususta rapor vermektir. ‘’ dedi

Grossi dün yaptığı açıklamada, ‘’ İran zenginleştirme ve denetimlerin azaltılması yönündeki tehditlerini gerçekleştirmemeli zira bu İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerinden aha fazla sapma anlamına gelmektedir. ‘’ dedi.

Grossi, ABD’nin KOEP’ten çıkmasının sonuçlarına ve Avrupalı tarafların taahhütlerini yerine getirmemelerine değinmeyerek, ‘’ Eğer denetimlerin azaltılması yönünde karar alınacaksa biz bu konuda açık şekilde bilgilendirme yapmalıyız. Olacaklarla ilgili dünya ile şeffaf olmalıyız. Bu karar İran dahil kimseye yardım etmez. ‘’ dedi.

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