İran, UAEK’nın Şehit Fahrizade’nin terörünü mahkum etmesini istedi

Garipabadi mektubunda, ‘’Şehit Fahrizade terörü, 10 sene önceden itibaren 2010, 2011 ve 2012 yıllarında yapılan İranlı nükleer bilmcilerin terörü ile başlayan terör zincirinin devamıdır ve bu konu uluslararası cami ve kurumların dikkatini gerektirmektedir.’’ dedi

Garipabadi mektupta, ‘’ İran, UAEK’dan güçlü bir şekilde şeffaf ve kayıtsız şartsız bu terör olayını mahkum etmesini istemektedir. Ajans, nükleer silahların yayılmasını önleyen anlaşmaya taraf bir ülkenin nükleer tesislerinde tahribat ve nükleer bilimcilerine uygulanan terörleri mahkum etmeli. ‘’ dedi.

Garripabadi, 2010 yılına ilk terör sonrası, İran’ın UAEK’ya yazdığı mektupta İranlı bilim insanları ve uzmanlarının isimlerinin ajans raporlarında yer almasına itiraz ettiğini belirterek, ajansın fazla bilgilere raporlarında yer vermeyi durdurmasını beklediklerini söyledi.

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2012