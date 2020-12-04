Garipabadi: UAEK, gizli bilgilerin korunmasına yönelik sorumludur

Garipabadi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ajansın İran’ın Netenz tesisinde 3 yeni santrifüj takımı kurmaya planının ifşa edilmesini eleştirerek, anajsın ülkelerin gizli bilgilerini korumak için sorumluluğu olduğunu söyledi.

Garipabadi, ‘’ İran’ın mektubunu içeren Ajansın gizli raporu anında ve hatta yönetim kurulu üyeleri onu izlemeden medyada yayınlandı. Ajans sadece gelişmeleri güncelleme sorumluluğuna sahip değildir, ülkelerin gizli bilgilerini korumayı da garantilemektedir. ‘’ dedi.

Garipabadi, ‘’ Eğer ajans ve üye ülkeler gizlilik konusunda eleştirilmeyeceklerse, ajans iç yazışmalar sistemini gözden geçirmelidir. ‘’ dedi.

Ajansı gizli olan İran ile ilgili raporu bugün yayınlanmadan kısa süre sora medyada yer aldı.

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2012